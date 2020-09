Covid, a Gualdo studente delle medie positivo | Classe e 3 docenti in quarantena - Tuttoggi

Il Covid-19 anche all’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino. Uno studente della classe 2^A della Scuola Secondaria di I grado è infatti risultato positivo al Coronavirus.

L’Asl, da ieri (sabato 26 settembre), ha subito disposto l’isolamento fiduciario fino al 7 ottobre dei 25 alunni della classe, di 3 docenti e di ulteriori 2 studenti, contatti stretti dell’alunno positivo. Proprio oggi (domenica 27 settembre), invece verrà effettuata la sanificazione dell’edificio a cura di una azienda specializzata nel settore.

La scuola attiverà per la classe in isolamento la didattica digitale integrata, come da protocollo interno di sicurezza. Tutte le classi del plesso e tutti gli altri docenti non dovranno invece sottoporsi a tampone né essere posti ad isolamento fiduciario, in quanto non sono contatti stretti dello studente positivo.

“Chiediamo in momenti così delicati, – ha raccomandato il dirigente scolastico Fabrizio Bisciaio – di affrontare la situazione con molta calma e razionalità, di mantenere il comportamento corretto che ha contraddistinto tutti sin dai primi giorni di scuola. La scuola farà la propria parte con il massimo impegno possibile e sempre nel rispetto dei protocolli anti Covid 19”.