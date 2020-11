Covid, a Castello un solo nuovo positivo | Umbertide con 35 guariti - Tuttoggi

Giornata particolarmente incoraggiante, quella odierna, sul fronte Covid-19 a Città di Castello. Nel Comune tifernate sono stati registrati 10 guariti e un solo nuovo positivo, per un totale che si attesta a 310 contagi complessivi, di cui 297 in isolamento precauzionale e 13 ricoverati.

Un dato particolarmente favorevole quello delle ultime 24 ore “che – ha detto il sindaco Luciano Bacchetta – si inserisce in un contesto ormai abbastanza consolidato da alcuni giorni, nel quale le guarigioni sono molto consistenti, a fronte di nuove positività più contenute che in passato. Questo a testimoniare che le misure di contenimento stanno dando buoni risultati”.

Bacchetta ha rivolto un nuovo messaggio di apprezzamento e vicinanza agli operatori sanitari, “in prima linea in una situazione drammatica e complessa. Queste persone stanno dando un’encomiabile prova di loro, perché il lavoro in questa fase è particolarmente ingrato, difficile e duro”.

Il sindaco ha infine indirizzato “un saluto a un caro amico come Antonello Ciliberti, che essendo risultato positivo è tornato nel reparto Covid di Città di Castello, dopo il trasferimento in un altro ospedale per effettuare un’operazione, e ci ha scritto per ringraziare tutti gli operatori sanitari che stanno dando, dice lui, grande prova di abnegazione, professionalità e impegno”.

Buone nuove arrivano anche da Umbertide, dove fanno clamore ben 35 guarigioni nelle ultime 24 ore, a fronte di 9 nuovi positivi e 3 ricoveri in più. Ad oggi, dunque, i contagi complessivi nel Comune sono 196, di cui 186 in isolamento domiciliare e 10 ricoverati in strutture sanitarie