Covid, 4^ vittima Easp e altri 17 positivi | Presciutti "Guerra è ancora lunga" - Tuttoggi

L’anno 2020, per Gualdo Tadino, si chiude con altri 17 positivi al Covid-19 e, purtroppo, con il decesso di un’altra ospite dell’Easp (la 4^ vittima della struttura assistenziale e la nona del Comune da inizio pandemia).

Continua dunque la complicata situazione contagi nel gualdese, anche se i 18 guariti delle ultime 24 ore fanno scendere leggermente il totale degli attualmente positivi a 156 casi.

“Questa guerra, che dura ormai da quasi un anno, proseguirà purtroppo ancora per settimane e mesi – ha dichiarato il sindaco Massimiliano Presciutti – Il 2020 è stato un anno difficilissimo e complicatissimo, nel quale ho fatto scelte da far tremare i polsi, scelte che non avrei mai pensato di fare in vita mia. Il mio unico obiettivo è stato sempre quello di tutelare la salute e sicurezza dei cittadini, non certo quello di accontentare tutti”.

“Toccare con mano quotidianamente la sofferenza di tante persone – ha concluso il primo cittadino – mi ha segnato profondamente, del resto prima che Sindaco sono un uomo con tutte le sue fragilità e debolezze. Ma nonostante la stanchezza, la fatica quotidiana di un tempo difficile che sembra non finire mai, ho ancora tanta voglia di combattere e lottare h24 contro questo male invisibile, che sono certo riusciremo a sconfiggere tutti insieme”.