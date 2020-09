Covid, 3 donne positive in una scuola di Terni - Tuttoggi

Dopo il caso della bidella altre due lavoratrici sono risultate positive al Covid

Tre dipendenti di una scuola di Terni sono positivi al Covid. Nei giorni scorsi una collaboratrice scolastica era risultata positiva al Coronavirus e, in seguito all’indagine epidemiologica condotta dalla Usl, sono risultate positive altre due dipendenti della stessa scuola.

La nota dell’Usl

Nello specifico si tratta di una donna impiegata nell’amministrazione e un’altra donna del personale Ata. “Ai due bambini di 3 e 6 anni positivi al Coronavirus comunicati nel bollettino aziendale di ieri pomeriggio (si fa riferimento a domenica scorsa, ndr), si aggiungono due dipendenti di 57 e 59 anni di un istituto scolastico del comune di Terni. Entrambi i casi – si legge in una nota dell’Usl – sono stati individuati tramite contact tracing effettuato tempestivamente dai sanitari del servizio di igiene e sanità pubblica della Usl diretto dalla dottoressa Luisa Valsenti. I due soggetti presentano sintomatologia lieve e si trovano in isolamento contumaciale presso il proprio domicilio. Il terzo caso riguarda una soggetto di 29 anni, residente a Terni, con sintomatologia lieve, venuto a contatto con persone positive provenienti e residenti all’estero. È in isolamento domiciliare contumaciale”.