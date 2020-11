Covid, 24 tifernati guariti, positivi scendono sotto i 300 casi "Segnali incoraggianti" - Tuttoggi

Nelle ultime 24 ore, a Città di Castello, si sono registrati 15 nuovi positivi al Covid-19 ma anche ben 24 guariti. Un dato, quest’ultimo, che permette di scendere sotto i 300 casi complessivi nel Comune.

“Un altro segnale molto significativo che va accolto con soddisfazione – ha dichiarato stamattina (mercoledì 18 novembre) il sindaco Luciano Bacchetta, nell’osservare come si continui a registrare “un forte aumento di persone guarite, accanto a un numero di nuovi positivi, che è consistente, ma stabile”.

“E’ un segnale incoraggiante, in un contesto generale umbro che sembra migliorare leggermente” ha evidenziato il primo cittadino, ammonendo comunque a “tenere sempre alta la guardia, perché il Covid non è affatto sconfitto e credo che dovremo ancora vivere in queste condizioni di emergenza per qualche tempo”.

Nel ricordare come “oltre una decina di residenti a Città di Castello siano attualmente ricoverati in ospedale” e nel rivolgere loro “i migliori auguri di guarigione”, Bacchetta ha puntualizzato come “siano questi i casi più difficili e complessi, mentre nella grandissima parte delle situazioni registrate nel nostro territorio il Covid si è manifestato con pochi o nessun sintomo, permettendo a chi è stato contagiato di restare in isolamento domiciliare”.