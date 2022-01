Covid, 226 classi in isolamento e 232 in sorveglianza | I dati nei comuni

Tra le classi in isolamento quasi la metà, ben 105, sono nel ciclo dell'infanzia. I dati comune per comune

Sono 226 le classi in isolamento per il Covid, oltre a 2 scuolabus, a cui se ne aggiungono 232 in sorveglianza (+ 3 scuolabus). E’ quanto emerge dai dati forniti dalla Regione Umbria in merito alla situazione nelle scuole aggiornata al 21 gennaio 2022.

In particolare, tra le classi in isolamento quasi la metà, ben 105, sono nel ciclo dell’infanzia, dove i bambini non indossano mascherine e si va in quarantena anche con un solo positivo al Covid in classe. In questo ciclo di studi risulta anche 1 classe in sorveglianza (in teoria provvedimento non previsto dalla normativa per asili nido e materne).

Alle scuole elementari sono 68 le classi in isolamento, dove cioè ci sono almeno 2 positivi. Altre 170 sono invece in sorveglianza (con la previsione di un tampone iniziale e un altro dopo 5 giorni), per la presenza dunque di un solo positivo. Alle medie si registrano 21 classi in isolamento ed altrettante sotto osservazione. Mentre alle superiori sono 32 le classi in isolamento e 40 in sorveglianza. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado la quarantena per tutta la classe scatta con almeno 3 positivi.

Al momento la Regione Umbria non ha fornito il dettaglio di quanti sono in totale gli studenti positivi e quanti tra il personale scolastico. Per la prima volta, invece, viene fornito il dettaglio Comune per Comune.

Il maggior numero di classi in quarantena risulta essere a Perugia, ben 62 (33 all’infanzia), seguito da Terni con 42 (ma solo 8 all’infanzia).

Per quanto riguarda gli altri comuni, 7 le classi in isolamento a Corciano, 8 ad Assisi, 11 a Bastia, 10 a Magione, 1 a Umbertide, 12 a Todi, 1 a Gualdo Tadino, 4 a Città di Castello, 12 ad Amelia, 15 a Castiglione del Lago, 6 a Panicale, 1 a Cannara, 1 a Massa Martana, 13 a Marsciano, 1 ad Acquasparta, 5 a Torgiano, 1 a San Giustino, 1 ad Avigliano Umbro, 1 a Città della Pieve, 3 a Montecastrilli, 1 a Passignano, 1 ad Arrone, 1 ad Attigliano, 2 a Otricoli, 2 a Cerreto di Spoleto, 1 ad Alviano, 1 a Fabro e 1 a Guardea. I due scuolabus con positivi sono a Perugia e Bastia. Negli altri comuni non risultano esserci classi in quarantena. Non viene fornito invece il dato delle classi sotto sorveglianza.