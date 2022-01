Covid-19 e violazioni della quarantena, denunciati due giovani - Tuttoggi

Covid e quarantene violate: denunce per un giovane con un'auto nei pressi della stazione di Terni e per una ragazza positiva sulla SS675.

In tempo di Covid sono sempre più numerosi gli isolamenti domiciliari obbligatori non rispettati.

La notte del 28 gennaio, infatti, gli agenti della Polizia Stradale di Terni hanno rintracciato un giovane che, nonostante l’obbligo di dimora imposto dalla locale ASL2, circolava tranquillamente in auto, insieme a un amico, nel centro cittadino. Fermato in prossimità della stazione ferroviaria di Terni, il ragazzo ha dichiarato di “non riuscire a sopportare psicologicamente lo stato di isolamento”; per questo motivo sarebbe uscito di casa nella speranza di non essere scoperto.

Positiva al Covid sulla SS675 in compagnia di un amico

Ancora più grave il comportamento di una ventenne positiva al Covid, inserita nell’elenco dei soggetti tenuti a rispettare l’isolamento. La ragazza, anziché restare in casa, è stata sorpresa a bordo di un’autovettura sulla SS675 (raccordo Terni-Orte), in compagnia di un amico, durante le prime ore del pomeriggio del 27 gennaio.

Entrambi sono stati denunciati in stato di libertà per violazione del D.L.19/2020.