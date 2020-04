Covid-19, comune Bettona sospende tasse e pagamenti - Tuttoggi

La giunta comunale di Bettona, nella sua ultima riunione, ha preso importanti provvedimenti in merito alle imposte e tasse comunali a seguito della pandemia provocata dal Covid-19.

Nel dettaglio, sarà abolita la Tosap per il 2020 per le aziende che hanno subito l’interruzione della propria attività; abolizione della Tari per quattro mesi del 2020 sempre per le aziende che hanno interrotto l’attività (la differenza verrà richiesta a partire da fine settembre 2020); sono sospesi gli accertamenti e previsioni di tutte le imposte pregresse e non corrisposte (gli eventuali accertamenti saranno richiesti in due rate al 31/12/20 e al 30/04/21); sono sospesi i pagamenti delle tasse fino al 31 maggio per tutti e prima rata al 30/06/20 per i contribuenti che non hanno subito riduzione del reddito a causa del Covid 19.

Infine è stata disposta la sospensione di tutte le tariffe per mensa, trasporto scolastico e asilo nido.