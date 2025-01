Costacciaro ritrova il medico di base dopo oltre un anno e mezzo - Tuttoggi.info

Costacciaro ritrova finalmente il suo medico di base dopo oltre un anno e mezzo di attesa, da quando – nel giugno 2023 – il dottor Claudio Monni andò in pensione.

La nuova dottoressa del Comune appenninico è la perugina Cristina De Propris, che ha già iniziato a prestare servizio al Centro Salute di Piazza Garibaldi, dove riceverà i pazienti cinque giorni a settimana secondo i seguenti orari: lunedì 16-18, martedì 9-10, mercoledì 11-12, giovedì 16-17 e venerdì 9-10.

Per i costacciaroli è già possibile selezionarla come proprio medico di famiglia. Per contattarla il numero di telefono è 351 4644621. La De Propris si presenterà ufficialmente alla popolazione sabato 25 gennaio alle ore 18 nella Sala San Marco.

“Vorrei ringraziare la dottoressa per aver scelto il nostro paese quale luogo dove iniziare questa sua nuova attività professionale che, spero, le riservi soddisfazioni professionali ed umane – ha dichiarato il sindaco Andrea Capponi – Un ringraziamento particolare vorrei esprimerlo verso tutta la struttura dell’Usl Umbria 1, nella persona della dirigente sanitaria del distretto Alto Chiascio dott.ssa Paola Tomassoli e le sue collaboratrici, che da sempre si sono impegnate nel ricercare un medico che potesse venire a Costacciaro”.