Cosmi scende in campo a fianco di Ferdinandi, venerdì il progetto Perugia città dello sport

La presentazione alle 18.30 all'Anfiteatro del parco Bellini a Ponte San Giovanni

Nei mesi scorsi si era parlato anche di una sua possibile candidatura per la fascia di sindaco della sua città, Perugia. Serse Cosmi scende ora in campo in politica, ma lo fa a sostegno della candidata del centrosinistra Vittoria Ferdinandi.

Il 24 maggio, alle 18.30 all’Anfiteatro del parco Bellini a Ponte San Giovanni, Cosmi e Ferdinandi, in un incontro pubblico, presenteranno il progetto per Perugia città dello sport. Un progetto “inclusivo e partecipato” assicura la candidata sindaco.

Una festa che coinvolgerà tutta la città come un campo da gioco, dagli spazi pubblici alle aree verdi fino agli impianti sportivi.