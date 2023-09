Corteo storico Quintana, la madrina Moro incanta col nuovo abito

Città di Foligno gremita per assistere alla magia del Corteo storico, caratterizzato da nuovi abiti e da sorprese e da qualche fuori programma, come un paio di ambulanze intervenute per soccorrere degli spettatori e un cavallo caduto (per fortuna senza conseguenze) nell’ingresso in piazza della Repubblica.

Federica Moro ha indossato il nuovo abito della Sartoria Menghini, realizzato per lei e al quale hanno contribuito l’Ente Giostra e i Rioni. E per ringraziare ha preso la parola dal palco, ringraziando con un intervento appassionato: “Grazie alle persone che mi hanno sempre seguito. Il nuovo abito che indosso è meraviglioso e sono molto orgogliosa. E’ realizzato da una persona che lavora con competenza e rigore storico. Grazie anche a chi, come la signora Adele Metelli, ci ha messo del suo e grazie ai Rioni che hanno contribuito“.

Il presidente Metelli ha insistito sulla Quintana della “normalità”, che fa scordare gli anni bui del Covid. “Sarà la Giostra perfetta. Sentiamo il peso della responsabilità di rappresentare la città“. “Il popolo della Quintana ancora una volta dimostra di mettere al primo posto l’amore per Foligno, per tener viva la Fiamma”, ha detto il sindaco Stefano Zuccarini chiedendo anche un applauso per Massimo Gubbini.

Infine la benedizione del vicario del vescovo, Don Giovanni Zampa: “L’invito ai cavalieri è quello di essere ‘il più bravo tra i bravi’, un modello per i ragazzi. Ciascuno preghi per voi e per la vostra impresa, ma preghiamo anche per Massimo Gubbini, affinché torni presto in questa piazza a fare festa“.