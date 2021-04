Corso gratuito per addetti alla logistica integrata e ai processi di magazzino - Tuttoggi

Iniziativa gratuita per disoccupati e inoccupati proposta dell’agenzia Enfap Umbria. Previsto tirocinio pagato in azienda. Le domande entro il 17 maggio

L’agenzia formativa Enfap Umbria, riconosciuta e accreditata dalla Regione Umbria, propone il corso per ‘Addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi del magazzino’.

Il corso, dal titolo ‘Skills: logistica integrata e gestione del magazzino’, è interamente gratuito, in quanto finanziato dal Programma operativo regionale del Fondo sociale europeo Umbria 2014-2020 (Ob. Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione Asse 1 ‘Occupazione’ – Priorità di investimento 8.1 R.A. 8.5 e 8.2 R.A. 8.1), e ha l’obiettivo di creare una figura professionale qualificata con competenze nel settore della logistica integrata e della gestione dei processi del magazzino.

Il progetto

“Abbiamo scommesso e creduto in una opportunità – ha riferito Sara Ricci, responsabile del progetto – raccogliendo le reali esigenze occupazionali e di crescita di competenze di aziende umbre che sempre più rilevano strategico il ruolo di gestione dei servizi di logistica con una particolare attenzione verso la digitalizzazione degli stessi e la crescente esigenza di persone con competenze innovative oltre il tradizionale ruolo operativo del magazziniere”.

Il progetto, difatti, risponde ai fabbisogni professionali e di competenze specifici di alcune imprese umbre operanti in diversi settori di attività, accomunate dall’evidenza della messa in atto di strategie di analisi e di potenziamento delle attività connesse al magazzino. Si tratta di aziende proiettate alla fase di ripresa delle attività, legate dall’esigenza di potenziare e, in alcuni casi, riprogettare il reparto del magazzino.

“Abbiamo scommesso avendo dalla nostra parte l’interesse e il supporto di un panel di imprese – prosegue Sara Ricci – e riscontriamo l’interesse di disoccupati e inoccupati alla ricerca di un’opportunità per riqualificarsi e aggiornare le proprie competenze, comprendendo che nella ricerca di un impiego è indispensabile il continuo aggiornamento, soprattutto nel campo delle innovazioni”.

In quest’ottica, la figura dell’addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di magazzino rappresenta l’evoluzione della classica figura del magazziniere. Non si occupa, infatti, solo della movimentazione della merce, provvedendo al suo carico e scarico in magazzino e al suo stoccaggio per l’allestimento e disallestimento degli scaffali, ma rappresenta una figura di snodo all’interno di organizzazioni commerciali e distributive relazionandosi con funzioni e ruoli diversi.

Destinatari del corso

Destinatari del corso sono giovani e adulti disoccupati o inoccupati, iscritti ai Centri per l’impiego della Regione Umbria, che hanno compiuto 18 anni e hanno assolto il diritto/dovere all’istruzione e formazione.

Nella sua formula, il corso prevede una formazione teorico/pratica di 350 ore, oltre a quattro mesi di tirocinio in azienda (con indennità di 600 euro mensili), con il rilascio di qualifiche/patentino muletto e la possibilità di assunzione in aziende del settore aderenti al progetto.

Domanda

La domanda per aderire alla selezione dei 12 allievi che parteciperanno al corso dovrà essere presentata a Enfap Umbria entro e non oltre le ore 17 del 17 maggio, attraverso le modalità presenti sull’avviso pubblico, scaricabile dai canali di Enfap Umbria e dal sito di Arpal Umbria.Per conoscere i dettagli del corso e le modalità di iscrizione e selezione è possibile visitare il sito:

www.enfapumbria.com

o contattare direttamente la struttura all’indirizzo e-mail:

selezioneskills@enfapumbria.com

o al numero di telefono 075.5730115-interno 3 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13).