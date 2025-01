Corsi di Potenziamento STEM e Inglese: un futuro brillante per gli studenti del comprensivo Spoleto 2 - Tuttoggi.info

L’Istituto comprensivo Spoleto 2 si sta affermando come una vera e propria fucina di potenziamento delle competenze STEM e linguistiche degli studenti. I corsi in corso di realizzazione, attivati con il PNRR DM 65/2023 rappresentano un passo importante verso un’istruzione di qualità e al passo con i tempi. Investire nel futuro dei nostri studenti significa fornire loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mondo moderno. Con un approccio innovativo e coinvolgente, questi corsi stanno contribuendo a formare una nuova generazione di cittadini competenti e consapevoli, pronti a costruire un futuro migliore

L’attivazione del progetto “StemEnglish” all’Istituto Comprensivo Spoleto 2 ha dato il via a una serie di corsi di potenziamento dedicati agli studenti, dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, con un focus particolare sulle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e sull’insegnamento delle lingue straniere.

I corsi sono stati progettati per essere accessibili e stimolanti per tutti. Nella scuola dell’infanzia, le attività ludiche e interattive introducono i concetti STEM in modo divertente, utilizzando giochi e laboratori pratici. Gli insegnanti, formati per utilizzare metodologie didattiche innovative, incoraggiano la curiosità e la creatività dei bambini.

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, i corsi sono più strutturati, con un approccio pratico e teorico. Gli studenti stanno partecipando a laboratori di robotica, coding e scienze, mentre le lezioni di inglese si concentrano su attività comunicative e pratiche, come giochi di ruolo e progetti collaborativi. Questo approccio non solo sta migliorando le competenze linguistiche, ma stimola anche il lavoro di squadra e la capacità di problem solving.

l’Istituto si trova al giro di boa, i laboratori di Coding, Robotica, Stampa 3D, stanno lasciando spazio ai laboratori di potenziamento della matematica, delle scienze e al conseguimento delle certificazioni linguistiche. Proprio nei prossimi giorni parte uno dei tanti laboratori innovativi: “Il Mondo Al Microscopio, Tra Scienza E Arte”. Il percorso mira ad avvicinare gli studenti all’utilizzo del Microscopio ottico che è a tutti gli effetti uno strumento che serve per vedere, con il miglior dettaglio e ingrandimento possibile, oggetti o particolari che non possono essere visti dai nostri occhi. All’utilizzo di tale strumento è legata la trascrizione “artistica” di ciò che è osservato, pratica questa che fortifica la memoria fotografica degli alunni, e l’attenzione per i particolari mantenendo, nella restituzione cartacea, la ricostruzione dell’immagine osservata sul provino, riproducendo le forme, le proporzioni ed i colori.

In questi contesti gli studenti stanno mostrando un aumento significativo dell’interesse per le materie STEM e per l’inglese, e le valutazioni e i feedback ricevuti da insegnanti e genitori indicano un miglioramento delle competenze e una maggiore motivazione all’apprendimento. Inoltre, i corsi stanno favorendo un ambiente di apprendimento inclusivo, dove ogni studente può esprimere il proprio potenziale. Grande soddisfazione quindi per i docenti dell’Istituto comprensivo Spoleto 2 che stanno investendo tanto del loro tempo nella formazione dei propri studenti, convinti che investire nelle nuove generazioni significa investire nel futuro della società, creando cittadini competenti e pronti ad affrontare le sfide del mondo moderno.





