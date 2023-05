Corsi di inglese online: quali sono i vantaggi rispetto alle lezioni tradizionali? - Tuttoggi.info

I corsi online presentano una maggiore interazione con i docenti, rispetto alle lezioni classiche in aula

Imparare l’inglese è diventato, oggi più che mai, un passo fondamentale nella crescita personale e professionale di ciascuno di noi. Ci sono molti modi per apprendere questa lingua, tra cui le classiche lezioni tradizionali e “frontali”, e i corsi di inglese che possono essere seguiti anche su Internet. In questa guida, scopriremo quali sono i motivi che dovrebbero spingere chi desidera apprendere l’inglese verso un corso in digitale.

Flessibilità oraria

Una delle caratteristiche che rendono i corsi su Internet così convenienti per gli studenti, è senza ombra di dubbio la flessibilità. Con i corsi tradizionali, le lezioni sono programmate su giorni e orari precisi, e può diventare una complicazione notevole per chi lavora o per chi segue l’università. Viceversa, imparare l’inglese online rivolgendosi alle scuole più esperte consente di scegliere tra varie opzioni, restando a casa. Si parla ad esempio delle lezioni private, da concordare con gli insegnanti, o delle lezioni di gruppo. Inoltre, è possibile trovare anche delle piattaforme che consentono di seguire le lezioni video registrate, a qualsiasi ora del giorno o della notte.

Risparmio di tempo

Per chi ha poco tempo a disposizione, tra impegni familiari e professionali, le lezioni di inglese classiche possono diventare quasi impossibili da seguire. Gli spostamenti richiedono infatti del tempo, ed è difficile incastrare le lezioni nel quotidiano, soprattutto se si abita lontani dalla scuola, ad esempio in periferia. I corsi di inglese online, proprio perché vengono seguiti in remoto da casa, consentono di risparmiare minuti preziosi, e anche denaro. Basti pensare, infatti, ai soldi che non verranno spesi in carburante o per i biglietti dei mezzi pubblici.

Maggiore interazione con i docenti

I corsi online presentano anche una maggiore interazione con i docenti, rispetto alle lezioni classiche in aula. Innanzitutto perché si ha la possibilità di richiedere delle lezioni private, e perché in genere quelle di gruppo sono limitate a pochi partecipanti. I docenti, inoltre, possono essere contattati via chat per eventuali chiarimenti, oppure si può intervenire in videoconferenza per porre loro delle domande sugli argomenti esposti.

Prezzi più accessibili e convenienti

I corsi di inglese organizzati su Internet sono spesso più convenienti economicamente, se si fa un confronto diretto con le tradizionali lezioni. Non si parla soltanto del risparmio dovuto al carburante, ma anche dei prezzi dei corsi stessi. Bisogna infatti tenere a mente che un servizio online affronta delle spese inferiori, rispetto ad una scuola che deve offrire una forma di insegnamento in presenza.

Varie opzioni tra cui scegliere

Una scuola seria, sia essa online od offline, è sempre pronta per proporre ai propri studenti una soluzione perfetta per delle esigenze specifiche. Questo vantaggio viene condiviso sia dai corsi su Internet sia da quelli in presenza, a patto di scegliere un istituto affidabile. Si parla ad esempio dei corsi di inglese base, di quelli avanzati e dei corsi specialistici per determinate professioni. Infine, di solito le piattaforme online mettono a disposizione degli studenti una serie di tool interattivi, utili per migliorare ancor di più le proprie competenze.