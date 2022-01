Corsa di San Costanzo, i vincitori GALLERY

La prima competizione podistica che si è cors anelle vie del centro in omaggio al Santo Patrono di Perugia

La Corsa di San Costanzo ha rappresentato la novità tra le celebrazioni laiche della ricorrenza del Santo Patrono di Perugia. Una gara riservata al settore giovanile della Fidal, che si si è corsa nel centro storico.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Perugia insieme alle società Atletica Capanne ed Atletica Avis ed era riservato alle seguenti categorie: pulcini (2017-2018), esordienti C (2015-2016), esordienti B (2013-2014), esordienti A (2011-2012) e ragazzi (2009-2010).

Ben 160 i partecipanti, per la maggior parte tesserati con le principali società perugine, ma in parte provenienti anche da altre città dell’Umbria, come Foligno, Umbertide e Magione. Sette le società presenti: Grifo Runners Perugia, Atletica libertas Arcs Strozzacapponi, Atletica Capanne, Csain Perugia, Avis Magione, Atletica Umbertide, Educare con il movimento Foligno.

I più piccoli

Cinque le categorie in gara. I primi a partire sono stati i più piccoli, ossia i pulcini nati nel 2017-2018, che hanno dato vita ad una gara di 100 metri con partenza all’altezza del bar Sandri: la vittoria è andata, per il femminile, a Margherita Vignaroli (Arcs), seguita da Aurora Fontana (Capanne) e Lavinia Bloise (Csain). Per i maschi: primo Alessio Muci (Grifo Runners), secondo Fabian Marsili (Capanne), terzo Alessandro Pioppi (Arcs).

Gli esordienti C

Poi è stata la volta degli esordienti C (2015-2016) che hanno gareggiato su una distanza di 200 metri con avvio da piazza della Repubblica. Primo posto nel femminile per Baraa Ben Aicha (Foligno), poi Sofia Caviglioni (Capanne) e Vittoria Mazzuoli (Capanne). Nel maschile: Mattia Minciotti (Capanne), secondo Elia Palmerini (Capanne), terzo Feder Antognoni (Runners).

Esordienti B

Terza competizione, 300 metri con partenza dall’inizio di corso Vannucci, è stata quella degli esordienti B (2013-2014). Vittoriosa nel femminile Diana Olivanti (Csain), davanti a Alisa Palmerini (Capanne) e Agnese Pelagrilli (Capanne). Nel maschile successo per Alessio Frattegiani (Capanne) davanti ai compagni di squadra Gregory Giansanti e Vittorio De Fazio).

Esordienti A

La successiva gara ha visto protagonisti gli esordienti A (2011-2012) su una distanza di 600 metri con questo percorso: un giro della Fontana Maggiore, corso Vannucci, piazza Italia, via Baglioni, via Mazzini con arrivo di nuovo presso la Fontana. Il primo posto nel femminile è andato a Lucrezia Lolli (Csain) davanti alle compagne di squadra Lucreazia Cimato e Sofia Sepicacchi. Nel maschile primo Edoardo Marino (Capanne), secondo Aws Ben Aicha (Foligno), terzo Michele Begaj (Foligno).

Ragazzi 2009-10

Infine la quinta ed ultima gara è stata riservata ai ragazzi (2009-2010) che hanno percorso lo stesso tragitto di 600 metri degli esordienti A. Vittoria nel femminile per Aura Pastorelli (Csain), seguita da Vittoria Bardani (Capanne) e Giulia Negroni (Foligno).

Tutti i partecipanti, comunque, sono stati premiati con medaglie celebrative dell’evento.

Classifica delle società con primo posto per Capanne, davanti a Csain, Grifo Runners, Arcs, Foligno, Umbertide e Magione.

Consegnata dall’assessore Pastorelli una pergamena ricordo ai due presenti delle società Capanne ed Avis Perugia, Sauro Mencaroni ed Enrico Pompei, per il contributo offerto nell’organizzazione dell’evento.

I ringraziamenti alle società

“Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento – ha sottolineato l’assessore allo sport e commercio Clara Pastorelli – dagli uffici comunali, alla Fidal, alle società di atletica Capanne ed Avis, con i rispettivi presidenti Sauro Mencaroni ed Enrico Pompei, ai giovanissimi atleti che con le loro performances hanno reso unica questa giornata, ai genitori che hanno deciso di iscrivere i propri figli per partecipare a questa bella manifestazione. Grazie poi a tutte le società che hanno partecipato ossia Atletica Capanne, Csain, Grifo Runners, Arcs, Foligno, Atletica Umbertide e Avis Magione”.