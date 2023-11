Corsa contro il tempo per la nuova pista di ghiaccio IMMAGINI

L'inaugurazione in piazza Italia fissata per domani, venerdì 1 dicembre, alle 15.30

Corsa contro il tempo per completare la pista di ghiaccio come da programma degli eventi di Natale, venerdì 1 dicembre alle ore 15.30.

Gli operai, al lavoro alcuni giorni sull’innovativo percorso all’interno dei giardini di piazza Italia, hanno completato la stesura delle serpentine sull’anello che circonda il monumento equestre e i due percorsi intorno alle fontane.

Per il posizionamento in piazza Italia e per la forma a percorso circolare, la pista di ghiaccio rappresenta la grande novità delle attrazioni natalizie nel centro storico di Perugia. Novità di fronte alla quale qualcuno ha storto la bocca (lo scorso anno la polemica era sul grande palco in piazza IV Novembre per il concertone Rai di Capodanno), ma i commenti dei più sono favorevoli. E soprattutto, c’è tanta voglia di cimentarsi nel nuovo percorso, tra il verde dei giardini. Circa 600 metri quadrati per pattinare sul ghiaccio.

Per questo tecnici e operai hanno lavorato in questi giorni per non ritardare l’appuntamento fissato a domani, primo dicembre.