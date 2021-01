Coronavirus, una vittima a Castiglione | L’aggiornamento sui contagi

A Magione gli attualmente positivi al Covid salgono a 211

C’è una vittima di Castiglione del lago (la settimana dall’inizio della pandemia), per conseguenze legate al Coronavirus. Si tratta di una persona che era ricoverata e che non ce l’ha fatta.

L’aggiornamento sui contagi

Nell’ultimo giorno a Castiglione del Lago, secondo il bollettino della protezione civile regionale, non si registrano nuovi contagi. I positivi al Covid sono 74, di cui 4 ricoverati in ospedale (uno in terapia intensiva).

Un solo caso a Città della Pieve, dove i positivi sono 33, di cui due in ospedale.

Sette i nuovi contagiati a Corciano, dove i positivi restano 182. Due dei guariti sono stati dimessi dall’ospedale.

A Magione, dove il sindaco Chiodini ha emesso un’ordinanza restrittiva per i negozi, i positivi salgono a 211 dopo gli ultimi 17 casi. I ricoverati sono 18, due dei quali in terapia intensiva.

A Paciano nell’ultimo giorno c’è stato un nuovo caso (sono 5 complessivamente), mentre a Panicale non si hanno nuovi casi (i positivi restano 12).

Due casi a Passignano: i positivi salgono a 28 (c’è un guarito), con 3 ricoverati. Restano 17 i positivi a Piegaro.

A Tuoro c’è stato un nuovo caso positivo, due i guariti nell’ultimo giorno: gli attualmente positivi al Coronavirus sono 41, di cui 4 ricoverati (uno in rianimazione).