Coronavirus, test rapidi gratuiti a tutta la popolazione di Cascia - Tuttoggi

A Cascia una campagna di screening gratuito per la rilevazione del Covid 19, a favore della popolazione, attraverso l’uso di test rapidi e pungidito, forniti dalla Protezione Civile regionale.

Si inizierà lunedì 22 marzo dalle ore 15 alle 17.30 presso la struttura polivalente in via Pierpaolo Prosperi, accanto al campo sportivo, donata al comune in seguito al terremoto 2016. Struttura che sarà messa a disposizione per il prossimo futuro, anche per le vaccinazioni.

L’iniziativa, voluta da Comune di Cascia e associazione Misericordia Angela Paoletti, si è resa necessaria visto l’incremento del tasso di positività. È coordinata dal consigliere comunale Ricardo Bruni, in collaborazione con il dottor Giacomo Cariani.

Per aderire è sufficiente fissare il proprio appuntamento contattando il seguente numero: 371 3010908.