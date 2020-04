Coronavirus, secondo tampone negativo per altri 7 castiglionesi

E’ arrivato l’atteso secondo tampone negativo per altri 7 castiglionesi che avevano contratto il Coronavirus. Si tratta di persone che erano già clinicamente guarite (cioè non presentavano più sintomi) ma che appunto erano in attesa del secondo tampone negativo, secondo il protocollo previsto per essere dichiarati definitivamente guariti.

In tutto dall’inizio della crisi Covid sono 18 i castiglionesi contagiati che sono guariti. Altri 3 non presentano più sintomi ma sono in attesa dell’esito del secondo tampone.

Scende anche il numero dei castiglionesi malati positivi al Covid: sono ora 3 i positivi accertati, dato che altri 2 non presentano sintomi.

Le persone in isolamento e sotto osservazione sono 16. Salgono a 290 i castiglionesi che hanno concluso l’isolamento e che devono sottostare alle norme anti contagio in vigore per tutti sul territorio nazionale.