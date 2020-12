Coronavirus, positivi in aumento: l’aggiornamento sui contagi nei comuni

Positivi al Covid in aumento: il bollettino della protezione civile del 31 dicembre

Altri 300 positivi al Coronavirus in Umbria, nell’ultimo giorno, secondo i dati (aggiornati alle ore 13 del 31 dicembre) della protezione civile regionale. E riferiti a circa 3.600 tamponi processati. Le persone guarite sono state 223, 6 le vittime (a Foligno, Spoleto, Gualdo Tadino, Sigillo, Terni e una di fuori regione). I ricoveri praticamente stabili a 3030 (di cui 44 in terapia intensiva). Le persone attualmente positive in Umbria salgono a 3.777.

I contagi nei Comuni del Perugino

A Perugia gli attualmente positivi salgono a 555, con 56 nuovi casi e 29 guariti nell’ultimo giorno. Le persone ricoverate sono 36, di cui 3 in terapia intensiva.

Coronavirus, iniziata la vaccinazione di massa

del personale sanitario e ospedaliero

A Corciano i casi salgono a 101, con 14 nuovi positivi e 7 guariti. Altri due ricoverati, 12 complessivamente.

A Deruta i positivi scendono a 14 (un solo nuovo contagio), mentre a Torgiano due nuovi casi portano a 18 il numero degli attualmente positivi.

All’ospedale di Perugia sono ricoverati 62 pazienti Covid (8 in terapia intensiva) e 11 all’ospedale militare da campo.

Al Trasimeno

A Castiglione del Lago 6 nuovi casi portano a 35 il numero dei positivi (3 i guariti), con 3 ricoveri.

A Città della Pieve 3 nuovi positivi: 17 i casi totali, con un ricovero.

A Magione i positivi al Coronavirus salgono a 63 (+2, con una frenata della crescita registrata negli ultimi giorni). Quattro i ricoverati.

A Paciano resta un solo positivo; uno in più (30 in tutto) nel comune di Panicale. A Piegato 5 nuovi casi (22) in totale, con un secondo ricovero.

Tre nuovi casi Covid a Passignano: 22 i positivi in totale, tutti in isolamento domiciliare.

Un nuovo caso anche a Tuoro sul Trasimeno, dove i positivi al Coronavirus sono ora 9.

In Alto Tevere

A Città di Castello balzo di nuovi casi legati alla residenza Muzi: 43 in un giorno, 230 ora i casi positivi. Dodici le persone ricoverate, di cui una in terapia intensiva.

Un solo nuovo caso a Umbertide, dove i positivi scendono a 58 grazie a 5 guarigioni. Quattro i pazienti ricoverati.

Assisi – Bastia

Ad Assisi 7 nuovi positivi nell’ultimo giorno, ma 9 le persone guarite. I positivi al Coronavirus sono ora 88 (11 i ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva).

Sette nuovi casi anche a Bastia Umbra, dove i positivi sono ora 44, perché 9 persone sono state dichiarate guarite nelle ultime ore. Dieci i ricoverati, di cui 2 in terapia intensiva.

Foligno e Spoleto

A Foligno, dove si è registrato un nuovo decesso, si sono registrati 5 nuovi casi positivi. Numerose (16) le guarigioni. Gli attualmente positivi sono 164. Dodici i ricoverati, 4 dei quali in terapia intensiva.

A Spello un solo nuovo caso: restano 22 quelli in totale, con 2 ricoveri. un nuovo caso fa salire a 59 il numero dei positivi a Nocera.

Si registra una nuova vittima anche a Spoleto, dove i casi riscontrati nell’ultimo giorno sono 5. Quindici le persone guarite. Gli attualmente positivi al Coronavirus sono 159, con 7 ricoveri (uno in terapia intensiva).

Media Valle del Tevere

A Todi quattro nuovi casi portano a 37 il conto delle persone positive al Covid. Quattro i ricoverati in ospedale.

Tre nuovi casi a Marsciano, dove i positivi sono ora 30 (un ricovero, in terapia intensiva).

Gubbio – Gualdo Tadino

Quindici nuovi positivi a Gubbio nell’ultimo giorno. Le persone contagiate dal Covid sono ora 101 (9 i guariti). Cinque i pazienti ricoverati.

A Gualdo Tadino 11 nuovi casi, ma ci sono 15 guarigioni. I positivi al Coronavirus sono ora 146 (25 i ricoveri).

Provincia di Terni

A Terni, dove c’è stato un altro decesso, si registrano 39 nuovi casi nell’ultimo giorno, ma anche 21 guarigioni. I positivi salgono a 627. I pazienti Covid ricoverati sono 63, di cui 15 in terapia intensiva.

Ad Amelia 25 gli attualmente positivi (3 ricoverati, di cui uno in terapia intensiva) con quattro nuovi casi.

Scendono a 60 i positivi a Narni, dove nell’ultimo giorno ci sono stati solo 2 nuovi casi. Sette i pazienti Covid ancora ricoverati, di cui 2 in intensiva.

A Orvieto 2 nuovi casi fanno salire a 27 il numero dei positivi al Coronavirus. Cinque i pazienti ricoverati in ospedale.