Coronavirus, nuovo contagio a Orvieto | 43 i casi positivi - Tuttoggi

Nella tarda serata di domenica 12 aprile, il Sindaco ha emesso apposita ordinanza, per l’isolamento contumaciale nei confronti di una persona risultata positiva al Covid-19 domiciliata nel Comune di Orvieto per motivi di lavoro.

Caso di importazione

L’origine del contagio è esterna al territorio regionale. La persona si trovava già da giorni in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio ed è stata presa in carico dai Servizi Sanitari che hanno attivato tutte le procedure del caso.La Usl Umbria 2 ha comunicato, inoltre, l’avvenuta guarigione di un paziente già positivo al Covid-19. Sono complessivamente 4 i residenti del Comune di Orvieto ufficialmente guariti ovvero risultati negativi in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro.

I dati

In base ai dati in possesso all’Amministrazione Comunale relativi alle ordinanze sindacali di isolamento contumaciale emesse e ai ricoveri comunicati dalla Usl Umbria 2, i residenti o domiciliati nel territorio di Orvieto attualmente positivi al Covid-19 sono 43 di cui 35 in isolamento presso la propria abitazione e 8 ricoverate presso le strutture ospedaliere della regione. Dal 10 marzo ad oggi, invece, sono 799 i tamponi eseguiti nel territorio del Distretto Sanitario di Orvieto di cui la maggior parte nel comune di Orvieto.