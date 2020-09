Coronavirus, il Trasimeno sta arginando i contagi: l’aggiornamento sui casi

Il Trasimeno sta arginando i contagi da Coronavirus della cosiddetta “mini ondata” di agosto, legata al rientro dalle vacanza e dai viaggi all’estero, specialmente nell’est Europa.

Ottime notizie per il comprensorio arrivano dalla protezione civile. Che evidenzia comunque come la curva dei contagi si stia abbassando in tutta la regione.

Coronavirus, l’aggiornamento nel comprensorio del Trasimeno

Nelle ultime 24 ore nel comprensorio non si registrano nuovi contagi. E sono stati dichiarati guariti alcuni dei residenti che si erano infettati nei giorni scorsi. Tornano “Covid free” Castiglione del Lago e Città della Pieve, dove risulta negativo il tampone delle ultime tre persone (una nel primo comune e 2 nel secondo) rimaste contagiate.

Due persone dichiarate guarite anche a Panicale, dove ora restano 2 i casi positivi. Un guarito anche a Magione (qui resta un caso positivo) e a Corciano, dove le persone attualmente infettate sono 2.

Resta un paziente di Passignano ricoverato all’ospedale di Perugia, ma con un quadro clinico che appare in miglioramento.

Restano stabili a 3 i contagi da Covid a Piegaro, mentre Tuoro continua ad essere comune non toccato dal Coronavirus dall’inizio della pandemia.