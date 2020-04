Coronavirus, il Comune rivede modalità e scadenze delle tasse per ambulanti e alberghi

Ambulanti e turismo, il Comune di Perugia rivede modalità e date di pagamento delle tasse. Una misura che si unisce alle iniziative intraprese per venire incontro alla crisi di liquidità di negozi, bar e ristoranti.

Ambulanti esonerati

La Giunta comunale ha deliberato l’esonero dal pagamento della seconda rata, in scadenza il 30 aprile prossimo e dovuta a titolo di contributo servizi, per gli operatori commerciali del mercato settimanale di Pian di Massiano.

L’importo del contributo stesso, per il periodo marzo – aprile 2020 ammonta a circa 16mila euro. Un provvedimento scontato, vista la sospensione del mercato per le norme anti Contagio.

“Una cifra a cui il Comune di Perugia può rinunciare – ha spiegato l’assessore Commercio Clara Pastorelli – in considerazione della sospensione dei mercati (e, quindi, anche di quello di Pian di Massiano) decisa l’11 marzo scorso, fino al prossimo 3 maggio. Siamo consapevoli delle difficoltà economiche che gli operatori commerciali stanno affrontando a seguito delle restrizioni necessarie per il contenimento della pandemia. E, d’altro canto, con il mercato chiuso, il Comune non ha erogato, nello stesso periodo, il servizio per cui il contributo dovrebbe normalmente essere corrisposto”.

Ulteriori aggiornamenti vi saranno dopo il 3 maggio, sulla base delle decisioni relative alla cosiddetta Fase 2. Quando si potrà decidere di riaprire anche il mercato.

GIUNTA COMUNALE/ SARA’POSSIBILE IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ENTRO IL 15 LUGLIO 2020 SENZA SANZIONI

L’altro provvedimento riguarda un altro settore messo in ginocchio dalla pandemia, il turismo. Il Comune ha deciso che non saranno applicate sanzioni e interessi nel caso in cui i gestori delle strutture ricettive provvedano ad effettuare il versamento e a presentare la relativa dichiarazione dell’imposta di soggiorno del primo trimestre 2020 entro e non oltre il 15 luglio 2020, in coincidenza, cioè, con la scadenza prevista per il secondo trimestre.

“Abbiamo adottato questa misura – spiega l’assessore al Bilancio del Comune, Cristina Bertinelli – in considerazione delle difficoltà economiche e finanziarie dei gestori di strutture ricettive a fare fronte ai propri adempimenti burocratici ed economici per questo imprevisto e prolungato periodo di inattività, in attesa di eventuali, ulteriori provvedimenti governativi in materia”.