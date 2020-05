Coronavirus, è a Piegaro uno dei 2 nuovi casi positivi in Umbria

E’ a Piegaro uno dei due residenti in Umbria trovati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore. Come indicato nel report della Protezione civile, si tratta di una persona che è stata messa in isolamento domiciliare.

Effettuata, secondo prassi, l’indagine epidemiologica da parte della Asl per risalire alla catena dei contatti e verificare possibili contagi.

L’altro positivo comunicato dalla Protezione civile risulta residente a Umbertide.

Si tratta del secondo caso di positivo al Coronavirus a Piegaro. La persona contagiata in precedenza risulta già guarita.

I residenti al Trasimeno risultati completamente guariti (cioè con il secondo tampone negativo) al Coronavirus sono nel complesso 77.