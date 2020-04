Coronavirus, due operatori pievesi contagiati in una casa di riposo in Toscana | Tanti i guariti nel Trasimeno

Due pievesi, che lavorano in una casa di riposo in Toscana, sono stati contagiati dal Coronavirus. La comunicazione dei tamponi positivi è stata fatta dalla Usl al sindaco Fausto Risini. Che spiega: “Ambedue i casi positivi, di cui prendiamo atto, sono legati ad una casa di riposo situata in un Comune fuori Regione ed erano già in isolamento. I loro contatti diretti sono anch’essi in quarantena e sotto il controllo delle forze dell’ordine. Precisiamo dunque – chiarisce il sindaco – che il contagio non è avvenuto all’interno del nostro Comune, come tutti gli ultimi casi che abbiamo avuto, e ciò grazie al concreto rispetto che voi cittadini avete nei confronti delle norme vigenti e della nostra comunità“.

Nei giorni scorsi sono stati effettuati i tamponi agli operatori e ospiti della residenza protetta Creusa Brizi Bittoni di Città della Pieve e tutti sono risultati negativi al Covid.

Magione senza positivi Covid, ma un guarito tornato in ospedale per accertamenti

“Non c’è più nessun positivo nel territorio comunale. Anche l’ultimo paziente ricoverato in ospedale è stato riconosciuto come guarito” ha informato con soddisfazione il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini. Che ha aggiunto: “Numeri eccezionali di cui essere felici, ma che non devono far perdere la concentrazione che l’emergenza richiede a tutti noi. Sono infatti in crescita di qualche unità le persone in isolamento e uno dei casi di guarigione è in queste ore oggetto di accertamenti precauzionali in ospedale a Perugia“.

A Magione le persone in isolamento e sotto osservazione salgono dunque a 16 (3 in più). Sei le persone clinicamente guarite, in attesa del secondo tampone.

A Castiglione un altro guarito

A Castiglione del Lago un altro contagiato è stato dichiarato guarito all’esito del secondo tampone negativo. Agli 11 guariti si uniscono le 7 persone clinicamente guarite. Sono 33 le persone in isolamento, 6 i malati.

A Passignano calano le quarantene

A Passignano cala il numero delle persone in quarantena. Attualmente sono 8, con 63 persone – informa il sindaco Sandro Pasquali, che hanno concluso l’isolamento.

A Panicale 6 guarigioni

A Panicale è arrivata oggi la notizia di ben 6 guarigioni. A comunicarla, con soddisfazione dopo averla ricevuta dalla Usl, il sindaco Giulio Cherubini. Che commenta: “Tante le persone in isolamento concluso, frutto dei tanti controlli fatti dal Dipartimento d’igiene del Trasimeno e dai nostri operatori sanitari in tutte le strutture, soprattutto in quelle che ospitano i nostri concittadini più anziani e gli operatori sociali (che hanno fatto un grande lavoro in questo periodo!)“. A Panicale resta una persona malata, con sintomi lievi, ed una in isolamento fiduciario.