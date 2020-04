Coronavirus: al Trasimeno niente nuovi contagi, ma c’è chi si ruba le mascherine

Giornata senza nuovi contagi da Coronavirus al Trasimeno, dove crescono le guarigioni. E dove, tra tante azioni meritorie ed esempi di solidarietà, c’è anche qualcuno che si dimostra privo di scrupoli. E’ il caso delle persone che a Città della Pieve non hanno esitato a rubare dalle cassette postali di abitazioni e condomini le mascherine consegnate dall’amministrazione comunale. Mascherine rubate per poi rivenderle, in qualche caso, come denunciato dal sindaco di Fausto Risini. Che quindi ha comunicato le nuove modalità di consegna gratuite alla cittadinanza delle mascherine acquistate dall’amministrazione comunale. I cittadini interessati dovranno contattare la Protezione civile locale, che provvederà a concordare le modalità di consegna.

Buoni spesa e permessi auto

A Città della Pieve lunedì saranno interrotte le domande per i buoni spesa alle famiglie. E questo perché le richieste sono state di molto superiori a quelle previste. Tanto che i 48mila euro assegnati dallo Stato (cifra alla quale si aggiungono le donazioni private) stanno esaurendo.

Quanto ai permessi, in assenza della possibilità di effettuare le visite mediche, il Comune ha deciso di prorogarli fino al 31 agosto.

La situazione delle persone infettate dal Covid-19 è in generale miglioramento. Buone notizia arrivano dalla residenza protetta Creusa Brizi Bittoni, dove sono stati effettuati i tamponi a tutti gli operatori ed agli ospiti, senza rilevare casi di contagio. Il sindaco ha ringraziato i vertici della residenza per le misure precauzionali assunte sin dall’inizio dell’emergenza.

Castiglione del Lago

Altri 3 castiglionesi sono stati dichiarati definitivamente guariti dopo il secondo tampone negativo. In tutto, dall’inizio della crisi, sono 11 le persone guarite. Altri 6 castiglionesi sono clinicamente guariti.

Panicale

Situazione invariata a Panicale, con la persona positiva che, come comunica il sindaco Cherubini, è in buone condizioni. Attendono il secondo tampone i sei clinicamente guariti.

Dalla prossima settimana riaprirà l’ufficio postale di Panicale. Inizialmente nei giorni di martedì, giovedì e sabato (ovviamente non il 25 aprile).

Piegaro

Anche a Piegaro, dove non ci sono contagiati, dalla prossima settimana riapriranno gli uffici postali di Piegaro e Castiglion Fosco. Inizialmente ancora con orario ridotto, e non va bene. Il Comune ha chiesto a Poste Italiane di tornare alla normalità quanto. Si ricorda comunque che è necessario recarsi presso gli Uffici Postali esclusivamente per il compimento di operazioni indifferibili e urgenti.

Continua la distribuzione delle mascherine presso le farmacie delle frazioni.

Tuoro

Tuoro si conferma il comune del Trasimeno che non ha avuto alcun caso di contagio. Ma la guardia non viene per questo abbassata. Nell’ambito dei controlli quotidiani effettuati dalla polizia locale finora sono state elevate 6 sanzioni per violazioni della normativa anti contagio. I controlli sugli spostamenti e sul rispetto delle regole nei pubblici esercizi – fa sapere il Comune – proseguiranno nei prossimi giorni .

Passignano

A Passignano, dove è ancora viva la commozione per la perdita di Rino, una sola persona risulta ancora malata.

Magione

Un solo positivo anche a Magione, dove però il sindaco Giacomo Chiodini avverte: attenzione, ci sono diversi tamponi in corso.

La polizia locale prosegue con i controlli: 100 persone fermate (con una sanzione) e 400 esercizi controllati. Controlli che si aggiungono a quelli effettuati dai carabinieri.

Poste italiane sta gradualmente tornando alla normalità. Intanto previste le seguenti aperture per la prossima settimana: Magione aperto tutti i giorni; Agello aperto martedì, giovedì e sabato; San Feliciano aperto lunedì, mercoledì e venerdì; Sant’Arcangelo (dove il Comune ha chiesto ancora l’attivazione del Postamat) aperto lunedì, mercoledì e venerdì.