Coronavirus, dopo la paura degli ultimi giorni buone notizie per Magione

Dopo la paura degli ultimi giorni per i nuovi casi positivi al Coronavirus e l’attesa per i risultati dei tamponi, dalla Usl 1 arrivano buone notizie per Magione. A comunicarle è il sindaco Giacomo Chiodini.

La persona che era cinicamente guarita ha ottenuto la conferma anche del secondo tampone negativo al Covid-19. I guariti dall’inizio dell’emergenza salgono così a 18.

I due ricoverati

“Numeri del contagio – commenta Chiodini – in costante miglioramento a livello comunale. Le due persone positive ricoverate in ospedale sono asintomatiche e una delle due ha avuto un primo tampone negativo proprio oggi. In entrambi i casi tutti i familiari coinvolti sono risultati negativi“.

Calano anche le persone in isolamento: ne restano 6, dopo che in 4 sono state dichiarate non contagiose per altri.

Il lavoro della Usl 1

Il sindaco Chiodini ha voluto ringraziare, per il lavoro che sta svolgendo, lo staff prevenzione malattie infettive del distretto Usl Umbria 1 del Trasimeno, coordinato dalla dottoressa Carla Ciani. “E’ l’occasione – aggiunge Chiodini – per fare a tutti loro i più sentiti ringraziamenti e per ribadire l’importanza di questo livello organizzativo territoriale in materia di sanità, egregiamente guidato dalla dottoressa Simonetta Simonetti, responsabile del distretto“.