Coronavirus, da New York la solidarietà per aiutare la sua Perugia

L’emergenza Coronavirus e il lockdown lo ha fermato a New York, lontano dalla sua Perugia. Ma Filippo de Capitani, produttore teatrale con Perugia e il Grifo nel cuore, anche se il lavoro lo ha portato all’estero, ha deciso di aiutare l’ospedale di Perugia dalla Grande Mela. Raccontando l’insolita New York deserta attraverso fotografie scattate con il suo Iphone.

Un libro di 46 pagine messo in vendita tramite il sito lulu.com da dove è possibile acquistare il libro, intitolato “New York 2020 the lockdown“.

Tutti i profitti andranno all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia ed al Teatro La Mama di New York. che ha una sua filiale presso La Mama Umbria di Spoleto.

Teatro e solidarietà

“Durante il servizio militare presso I vigili del fuoco di Perugia nel ’91 – spiega Filippo de Capitani – ho iniziato a maturare il desiderio di supportare persone in difficoltà. Desiderio che ha preso forma durante il terremoto del ’97, dove sono stato reclutato dai Vìvigili per circa due anni”.

Poi la carriera teatrale, con i successi ottenuti all’estero, tra New York Londra e Berlino. Lavorando, tra l’altro, con artisti del calibro di Ellen Stewart, Bob Wilson, Ridley Scott, Duran Duran, Deborah Warner, Guy Ritchie, Giancarlo Giannini.

Un successo che ora vuole mettere a servizio della sua città.