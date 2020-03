Coronavirus, consegna a domicilio di farmaci: ecco come fare

A seguito di un accordo tra la Croce Rossa Italiana e l’associazione delle farmacie comunali di Foligno, il personale della Croce Rossa Italiana, in questo periodo di emergenza coronavirus, effettua il servizio di consegna a domicilio dei farmaci per soggetti fragili o non autosufficienti, persone di oltre 65 anni, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre o comunque sottoposti a quarantena.

Il numero verde

Il servizio di farmaci a domicilio, in questa fase di emergenza coronavirus, va richiesto al numero verde 800065510, attivo 7 giorni su 7, nell’arco delle 24 ore. Il personale, con la uniforma della Cri, ritirerà al domicilio del cliente la ricetta o il promemoria della prescrizione medica recandosi poi nella farmacia più vicina, salvo diversa indicazione dello stesso utente.