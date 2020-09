Coronavirus, classe dello Scientifico in quarantena | Contagiati familiari della nonna positiva

Proprio i numerosi nipoti hanno creato un certo allarme questa mattina in varie scuole spoletine, messe in allerta preventivamente

Scoperti nuovi positivi al Coronavirus nei controlli effettuati sui familiari dell’anziana che lunedì, dopo aver manifestato sintomi, è risultata contagiata a Spoleto. Oltre alla signora che è nonna, sarebbero risultati positivi al Covid-19 anche il marito, la figlia ed uno dei numerosi nipoti. Con la conseguente quarantena di una classe del Liceo Scientifico.

Covid, l’aggiornamento sui contagi in Umbria

Proprio i numerosi nipoti hanno creato un certo allarme questa mattina in varie scuole spoletine, messe in allerta preventivamente.

Classe dello Scientifico in quarantena

In base ai tamponi effettuati è risultato positivo un ragazzo del primo anno del Liceo Scientifico. La scuola oggi ha contattato tutti i genitori dei compagni del ragazzo, avvertendo che tutta la classe è momentaneamente in quarantena.

Domani le famiglie verranno contattate dalla Usl, per effettuare l’indagine epidemiologica.

I tamponi sugli altri nipoti

Provvedimento che invece non si è reso necessario per una scuola secondaria di primo grado e per gli istituti cittadini frequentati dagli altri nipoti, risultati negativi.

In base all’aggiornamento fatto dalla Protezione civile, aggiornato però alle 9,28 di oggi (martedì 15 settembre) i nuovi positivi a Spoleto erano 2. Dopo i controlli effettuati sui parenti è stato riscontrato almeno un altro caso.

Verifiche a Fiumicino

Sono inoltre in corso verifiche su uno spoletino sottoposto a tampone all’aeroporto di Fiumicino al rientro da un viaggio all’estero. In attesa dell’esito, isolamento preventivo anche per i figli.

Foto generica