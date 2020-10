Coronavirus, chiusa sezione Scuola d'Infanzia "Parini" a Castel Ritaldi - Tuttoggi

Gli alunni e il personale di una sezione sono stati posti in isolamento fiduciario. La chiusura necessaria per la sanificazione del plesso

Come appare sulla pagina Facebook e sul sito istituzionale della Scuola, si apprende che con Ordinanza Sindacale n. 62 dell’11-10-2020 è stata disposta la chiusura, in via precauzionale, del plesso della Scuola dell’Infanzia “Parini” (Castel Ritaldi), dal giorno 12 al giorno 15 ottobre 2020.

Gli alunni e il personale di una sezione sono stati posti in isolamento fiduciario fino al 21 ottobre.

Comunicazione dettagliata è stata inserita nel Registro Elettronico.

La chiusura è dovuta presumibilmente alla necessità di sanificare il plesso scolastico.