Coronavirus, cambia la Champions volley: gare di ritorno del girone a Perugia dal 9 all’11 febbraio

Il Coronavirus costringe a cambiare la formula della Champions League di volley. La Cev ha diramato la nuova formula. Invece del consueto girone all’italiana, con gare di andata e ritorno, si disputeranno due tornei “round-robin” tenuti in “bolle biosicure” in due diverse sedi per ciascuna Pool. Decisione questa dettata dall’esigenza di proteggere la sicurezza e il benessere di tutte le squadre partecipanti e degli atleti nonché di contenere i viaggi.

A Perugia dal 9 all’11 febbraio

La Pool B, quella che comprende Sir Sicoma Monini Perugia, Cucine Lube Civitanova, Tours VB ed Arkas Izmir, vedrà una prima bolla in programma a Tours dall’8 al 10 dicembre, mentre il secondo round-robin si terrà proprio al PalaBarton di Perugia dal 9 all’11 febbraio.

Le qualificazioni per i quarti di finale

In ognuna delle due bolle le quattro formazioni giocheranno tre gare contro ognuna delle avversarie per poter rispettare così una sorta di fase di andata e fase di ritorno del girone.

Al termine delle vare bolle, come da regolamento della competizione, le prime classificate dei cinque gironi e le tre migliori seconde si qualificheranno per i quarti di finale.