Coronavirus, bollettino dell'Umbria al 28 novembre |La curva continua a scendere - Tuttoggi

Continuano a migliorare i numeri dell'epidemia in regione

Si conferma anche nei dati di oggi – 28 novembre – la discesa della curva epidemiologica del coronavirus in Umbria. Come nei dati presentati ieri, durante l’appuntamento settimanale per fare il punto sulla pandemia in regione con il direttore regionale Sanità, Claudio Dario, insieme al commissario Onnis e ai tecnici del Nucleo epidemiologico.

Riunioni in cui si è evidenziato come l’indice Rt contini a scendere e si mantenga sotto alla soglia di 1.

Vediamo nel dettaglio i dati dell’ultime aggiornamento alle ore 12:48 di oggi:

Nuovi positivi – 348 (8.653 gli attualmente positivi)

(8.653 gli attualmente positivi) Nuovi guariti – 739 (14.388 dall’inizio della pandemia)

(14.388 dall’inizio della pandemia) Nuovi decessi – 6 (389 dall’inizio della pandemia)

(389 dall’inizio della pandemia) Numero tamponi – 8.217 (con una percentuale di positività del 4,23)

Ospedali e terapie intensive

Resta praticamente stabile il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali umbri a causa del virus Sars Cov 2: 416 (nessuna variazione rispetto a ieri), di cui 64 in terapia intensiva (+2).

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria:

Ospedale di Perugia – 112 (15 in terapia intensiva)

– 112 (15 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 20

– 20 Ospedale di Terni – 120 (23 in terapia intensiva)

– 120 (23 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 41 (6 in terapia intensiva)

– 41 (6 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 34 (13 in terapia intensiva)

– 34 (13 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 41 (7 in terapia intensiva)

– 41 (7 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 12

– 12 Ospedale MVT Pantalla – 35

I decessi in Umbria

Sono 6 i decessi legati al Covid che nelle ultime 24 ore di persone residenti nei comuni di: Narni (1), Norcia (1), Spello (1), Terni (2) e uno di fuori regione.