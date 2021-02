Coronavirus, Amelia zona rossa, si attende parere del Cts - Tuttoggi

“L’incidenza – afferma il sindaco Pernazza - passa da 365,79 della settimana 18-24 gennaio a 130,64 della settimana 8-14 febbraio"

“L’incidenza del contagio da covid-19 è in calo ad Amelia”. Lo dichiara il sindaco, Laura Pernazza, la quale però raccomanda a tutti i cittadini di non abbassare la guardia e di mantenere scrupolosamente la mascherina e la distanza di sicurezza, oltre a curare sempre l’igiene

Amelia zona rossa

“L’incidenza – afferma il sindaco – passa da 365,79 della settimana 18-24 gennaio a 130,64 della settimana 8-14 febbraio, attestandosi su livello di rischio basso, ma questo non significa che le attenzioni non devono proseguire. Confidiamo – aggiunge – che l’analisi settimanale del Cts sulla situazione epidemiologica porti ad una revisione del provvedimento di zona rossa per il nostro comune”.

Attesa per valutazione del Cts Regionale

“Voglio ringraziare la presidente Tesei per l’interessamento dimostrato nei confronti della nostra comunità al fine di verificare l’andamento dei contagi e valutare le eventuali azioni da intraprendere. Chiediamo pazienza ai cittadini – esorta poi la Pernazza – in attesa di attendere l’esito delle valutazioni del Cts regionale”.

“Restrizioni necessarie”

“I risultati ottenuti dimostrano che, seppur con gravi sacrifici, le restrizioni adottate hanno sortito lo sperato effetto. Questo però – ribadisce ancora il sindaco – non deve indurci ad abbassare la guardia. La gravità della situazione a livello regionale ed anche nazionale, a causa delle varianti, ci deve spingere verso comportamenti il più prudenziali possibili”.