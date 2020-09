Coronavirus, altri 4 casi a Corciano: in 52 in isolamento

Salgono a 10 le persone di Corciano positive al Coronavirus. Dopo i 3 tamponi positivi comunicati dalla protezione civile regionale a metà giornata è arrivata la comunicazione di un quarto caso. Che fanno appunto salire a 10 il numero delle persone attualmente infettate dal Covid-19 nel comune.

Persone con sintomi lievi

“Si tratta di soggetti con sintomatologia lieve, chiaramente in isolamento, e in buone condizioni” informa l’amministrazione comunale. In quarantena anche i nuclei familiari ed i contatti.

In 52 in isolamento, provenienti da zone a rischio

Le persone in isolamento preventivo sono in tutto 52. Si tratta di soggetti rientrati dalle zone considerate a rischio, all’estero o in Italia.

L’amministrazione raccomanda la massima prudenza, specialmente per ci rientra da zone a rischio.