Coronavirus, 5 vittime in Umbria negli ultimi 2 giorni | L’aggiornamento sui contagi

La situazione nei principali comuni dell'Umbria | Calano i ricoverati, spabili le occupazioni delle terapie intensive

Sono 5 le vittime del Coronavirus in Umbria negli ultimi 5 giorni. Tutte inserite nell’ultimo bollettino della protezione civile regionale aggiornato alle ore 12 di oggi, martedì 30 marzo. I cinque decessi riguardano persone residenti ad Assisi, Norcia, Nocera Umbra, Perugia e Terni.

Nell’ultimo giorno (il lunedì i dati riferiti alla domenica possono presentare ritardi negli aggiornamenti, oltre che essere riferiti a un numero minore di tamponi processati) i nuovi casi contagi riscontrati sono 186 (su meno di 4 mila tamponi processati) con gli attualmente positivi che nella regione sono ora 5.045.

Cala il numero dei pazienti Covid ricoverati: sono 414 (di cui 60 in terapia intensiva).

I contagi da Coronavirus nei comuni

A Perugia 44 nuovi contagi nell’ultimo giorno fanno salire a 523 il numero degli attualmente positivi. Dodici nuovi casi a Terni, dove i contagiati scendono a 664.

Nell’Alto Tevere, 11 nuovi casi a Città di Castello (308 gli attualmente positivi al Coronavirus), altri 12 a Umbertide (96 i positivi), uno a San Giustino, dove i contagiati scendono a 82.

Nella fascia appenninica, nessun nuovo caso a Gualdo Tadino (i positivi al Covid restano 28), 11 a Gubbio (184 i contagiati).

Ad Assisi ci sono 13 nuovi casi (144 in totale), 5 a Bastia (135 i positivi).

A Foligno il numero dei contagiati scende a 387, con 7 nuovi casi riscontrati nelle ultime ore. A Nocera Umbra (dove c’è stata una vittima, non si registrano nuovi casi). A Spoleto 8 nuovi tamponi positivi (272 i contagiati in totale). In Valnerina, stabili 56 casi totali a Norcia.

Nel Ternano, nessun nuovo caso ad Amelia (89 in totale), a Narni (dove i positivi scendono a 48) e ad Orvieto (120 in totale).

Nella Media Valle del Tevere, 3 nuovi positivi a Marsciano (87 in totale) e 2 a Todi (56).

Nel Trasimeno 7 nuovi contagi a Castiglione (44 in totale)uno a Città della Pieve (24). Undici nuovi casi a Magione (79 i positivi in totale) dove permangono alcune misure più restrittive. Cento gli attualmente positivi al Corvonavirus a Corciano (9 casi ulteriori di positività).