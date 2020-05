Coronavirus, 48 guariti a Orvieto | Iniziato screening asintomatici e immuni - Tuttoggi

Nella giornata di ieri, attraverso apposita ordinanza, il Sindaco, ha revocato il provvedimento di isolamento contumaciale a cui era sottoposto un residente nel Comune di Orvieto risultato positivo al Covid-19.

Ad oggi sono complessivamente 48 le persone ufficialmente guarite ovvero che sono risultate negative a due test consecutivi.In base ai dati in possesso all’Amministrazione Comunale relativi alle ordinanze sindacali di isolamento contumaciale emesse e ai ricoveri comunicati dalla Usl Umbria 2, attualmente sono 4 i residenti o domiciliati nel Comune di Orvieto, positivi al Covid-19, di cui 3 in isolamento contumaciale e 1 ricoverato presso una struttura ospedaliera della regione.

Screening asintomatici

Intanto, da ieri alle ore 16 in piazza Cahen, è iniziato lo screening sugli asintomaci e gli immuni programmato da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Croce Rossa Italiana. Orvieto, infatti, è uno dei 39 comuni dell’Umbria selezionati per i test e per lo studio statistico sulla diffusione del virus. Del campione fanno parte circa 190mila cittadini italiani, di cui 5.275 umbri, a cui verrà chiesto un prelievo del sangue finalizzato al tampone e alle ricerche sul Covid-19. Ad Orvieto sono stati selezionati 20 cittadini di diverse fasce di età e attività lavorative scelti dall’Istat sulla base di precisi parametri. Le persone saranno contattate direttamente dalla Croce Rossa Italiana.