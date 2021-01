Coronavirus, 3 decessi al Trasimeno | I contagi nei comuni

Il bollettino aggiornato della protezione civile regionale: le vittime di Castiglione del Lago, Corciano e Magione, dove domani riapre l'asilo

Ci sono anche quelli di tre persone che risiedevano nel comprensorio del Trasimeno tra gli 8 decessi di pazienti col Coronavirus che si sono verificati in Umbria nell’ultimo giorno. Con la conta delle morti in Umbria dall’inizio dalla pandemia che ha superato i 700 (701 secondo l’aggiornamento di questa mattina da parte della protezione civile).

I decessi al Trasimeno e in Umbria

Le tre persone decedute nel comprensorio del Trasimeno erano di Castiglione del Lago, Corciano e Magione. Le altre vittime umbre erano due di Perugia, due di Terni, una di Città di Castello.

I contagi nei comuni

Nell’ultimo giorno sono stati processati in tutta l’Umbria meno di 500 tamponi. Limitato, quindi, il conteggio dei nuovi contagi.

Questo comunque l’aggiornamento:

Castiglione del Lago 71 positivi (0 nuovi casi) di cui 3 ricoverati (1 in terapia intensiva);

Città della Pieve 36 positivi (0 nuovi casi) di cui 3 ricoverati;

Corciano 172 positivi (2 nuovi casi) di cui 13 ricoverati (1 in terapia intensiva);

Magione 203 positivi (1 nuovo caso) di cui 6 ricoverati (1 in terapia intensiva);

Paciano 5 positivi (0 nuovi casi)

Panicale 13 positivi (0 nuovi casi) di cui 2 ricoverati;

Passignano 24 positivi (0 nuovi casi) di cui 2 ricoverati;

Piegato16 positivi (1 nuovo caso) di cui 1 ricoverato;

Tuoro 40 positivi (1 nuovo caso) di cui 5 ricoverati.

Martedì riapre l’asilo di Magione

L’asilo nido comunale di Magione riaprirà martedì. Oggi i locali sono stati sottoposti a sanificazione. Una sezione rimarrà in quarantena per accertamenti dopo un caso di contagio familiare rilevato in un alunno.

E’ quasi finito invece – ha sempre comunicato il sindaco Chiodini – l’isolamento per una classe della materna del capoluogo e per una delle scuole medie di Magione.