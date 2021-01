Magione, tre dipendenti comunali positivi al Covid: chiude il Municipio

Il sindaco Chiodini chiede l'aiuto del prefetto per effettuare i controlli

Tre dipendenti comunali di Magione positivi al Covid. Chiude così la sede municipale. L’annuncio direttamente dal sindaco Giacomo Chiodini nel suo messaggio video settimanale. Lunedì e martedì saranno effettuati i controlli e gli screening su tutti i dipendenti, con l’obiettivo di riaprire mercoledì.

Un messaggio particolarmente allarmato per i numeri del contagio da coronavirus raggiunti a Magione, e soprattutto per i comportamenti, che Chiodini ha giudicato non molto appropriati da parte dei suoi concittadini, tanto da chiedere aiuto al prefetto per effettuare i controlli.

Covid a Magione: “Basta capannelli e partite a carte”

Chiodini stigmatizza i ‘capannelli‘ fuori dai bar anche dopo le 18, cosa che non sarà più possibile con il nuovo Dpcm che vieta l’asporto per i bar. Ma addita anche i “cenoni” e le “partite a carte” in casa nel periodo delle feste.

No zone rosse municipali

Rigetta poi qualsiasi idea di “zona rossa municipale“, e tira le orecchie ai genitori che hanno accompagnato i propri figli ad incontrare gli amici nelle piazzette di qualche frazione, “è intollerabile”, ha detto.