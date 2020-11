Coronavirus, 2 vittime al Trasimeno | L’aggiornamento su contagi e misure nei comuni

Al Trasimeno altre due vittime per complicazioni legate al Coronavirus. Si tratta di una persona di Magione e di una di Castiglione del Lago. Sul fronte dei contagi la situazione appare abbastanza stabile nel comprensorio del Trasimeno. Anche se i dati forniti dalla protezione civile sono riferiti a solo un migliaio di tamponi processati nell’ultimo giorno dalla protezione civile.

Magione

A Magione è la quinta vittima dall’inizio della pandemia. Altre quattro persone sono risultate contagiate nelle ultime ore, con 7 persone dichiarate guarite. In base ai dati della protezione civile regionale (aggiornati alle ore 13.11 di oggi, lunedì 9 novembre) le persone positive al Coronavirus a Magione sono 163, con 7 ricoveri (di cui 2 in terapia intensiva).

Ricordiamo che eventuali scostamenti tra le informazioni del Cor regionale e quelle delle Asl a cui accedono i sindaci sono imputabili ad orari diversi di aggiornamento o alla classificazione delle persone contagiate in base alla residenza e al domicilio.

A Magione oggi sono tornati a scuola gli alunni della materna di Casenuove. Gli ultimi a tornare a scuola, tra coloro per i quali è consentita la didattica in presenza in base al Dpcm e all’ordinanza della Regione Umbria.

Castiglione

Anche Castiglione del Lago piange un’altra vittima, la quarta dall’inizio della pandemia. Qui i positivi al Covid sono 127, con un solo contagio riscontrato nell’ultimo giorno. Sei i pazienti ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.

L’andamento dei contagi negli altri comuni

Contagi stabili a Passignano (57 i positivi, dopo una guarigione), Paciano (uno) e Piegaro 38. E sostanzialmente a Panicale, con un solo nuovo positivo, per un totale di 47, due dei quali ricoverati.

Due i nuovi casi a Tuoro, dove le persone contagiate sono 24. Un solo caso a Città della Pieve, dove però si registra anche una guarigione.