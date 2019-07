Corciano, nuova modalità di raccolta differenziata

Entro la metà di agosto sarà completata la consegna di mastelli a Corciano relativi alla nuova modalità di raccolta differenziata.

“Nonostante l’accelerazione di questi ultimi giorni, restano ancora circa 400 utenze che possono ritirare i mastelli direttamente in TSA oppure richiederli in Comune. Il periodo transitorio proseguirà fino a metà agosto, dopo di che saranno evacuati tutti i contenitori stradali e le zone di raccolta nei condomini. Dobbiamo responsabilizzare ogni utente e creare una rete virtuosa, eliminando i punti di accumulo di rifiuti”. E’ quanto sottolinea Francesco Mangano, assessore all’ambiente del comune di Corciano in questi giorni impegnato, più di sempre, a monitorare l’avanzamento delle nuove modalità di raccolta differenziata predisposte per i condomini di Ellera e San Mariano-Girasole.

Nelle ultime settimane, infatti, attraverso una task force di 3 addetti Tsa sono stati consegnati l’82% dei mastelli agli utenti condominiali, ma l’obiettivo resta quello di completare la consegna entro la metà di agosto. “Oltre alle telecamere ed alle guardie ambientali – prosegue l’assessore dettagliando gli ulteriori obiettivi – spariranno dalla circolazione anche i container in ferro, per un’opera di riqualificazione ambientale: questi enormi contenitori ferrosi non sono belli da vedere e spesso vengono utilizzati come una mini ricicleria, dove gli incivili buttano di tutto”.

Sul punto educazione ambientale, il commento di Mangano è puntuale “purtroppo, sono ancora troppe le condotte sbagliate, a cominciare da chi abbandona nel verde urbano plastica, lattine, carta e altri rifiuti. In questi giorni stiamo volutamente lasciando la spazzatura emersa dopo il taglio dell’erba, affinché ognuno di noi si renda conto di questo spregio all’ambiente e reagisca contro chi continua a deturpare. A metà agosto – aggiunge ancora – saranno installate le 2 isole intelligenti al Girasole ed Ellera, zone cui si potrà accedere con tessera sanitaria e che saranno controllate con un sistema di telecamere. Per qualunque emergenza i cittadini potranno utilizzare questi spazi. Prima di arrivare alla repressione, però – conclude – stiamo investendo in informazione e cultura. Stiamo lavorando ad un progetto da presentare alle nostre scuole, che sul tema ambiente hanno dimostrato sempre particolare”.

