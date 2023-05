Coppia scatena caos in centro tra urla e spintoni | Lei si denuda e urina in piazza - Tuttoggi.info

Entrambi ubriachi e "molesti" gli avventori di un locale in piazza Gabriotti sono stati denunciati per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale ed atti osceni

E’ successo davvero di tutto, la scorsa notte, nella centralissima piazza Gabriotti di Città di Castello, da qualche tempo luogo centrale della movida tifernate.

Una coppia – un tifernate 49enne e una donna straniera 42enne completamente ubriachi – ha iniziato a spintonare e inveire contro gli avventori di un locale, esibendosi poi in un ballo sfrenato che li ha visti cascare a terra e procurarsi anche lesioni importanti.

Spaventati dall’evolversi della situazione alcuni passanti hanno avvertito i carabinieri che, prontamente intervenuti, hanno provveduto a identificare i due che, inoltre, non si sono risparmiati parole oltraggiose nei confronti dei militari. La donna, infine, denudandosi completamente, ha iniziato addirittura a urinare in mezzo alla piazza.

Con non poche difficoltà i militari hanno proceduto al loro accompagnamento in caserma per poi denunciarli per resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale ed atti osceni.

Anche nella vicina frazione di Trestina i carabinieri hanno eseguito alcuni controlli ai bar del posto. Un 19enne è stato trovato in possesso di un coltello con una lama lunga ben 12 centimetri e per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.