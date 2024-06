Coppia di Spoleto si aggiudica la vittoria al "Palio dei Pontili". Premio per il pesce più grande - Tuttoggi.info

Con una pescata da record, la coppia di Spoleto ha issato a bordo ben 7 esemplari di Tonno Alletterato, totalizzando 10 strike

Una giornata di sole e mare ha fatto da sfondo alla gara di pesca annuale “Il Palio dei Pontili”, a Civitanova Marche, organizzata dall’associazione Il Madiere in collaborazione con i sette pontili presenti al porto della cittadina marchigiana. La competizione, iniziata alle 6:00 del mattino e conclusasi alle 11:00, ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi che si sono sfidati utilizzando la tecnica della Traina. Il premio in palio, il prestigioso “Sgombro d’Oro”, è stato conteso con grande passione e determinazione.

Le regole della manifestazione prevedevano che quasi tutti i tipi di pesce fossero validi, ad eccezione di tonno rosso, pesce spada, squali e razze. Al termine della gara, si è proceduto al conteggio e alla pesatura delle catture, attribuendo 100 punti per ogni pesce e 1 punto per grammo di peso del pescato.

L’equipaggio che ha destato maggiore stupore è stato quello spoletino composto da Paolocarlo Donati e la sua compagna Elena Moschetti. Con una pescata da record, la coppia di Spoleto ha issato a bordo ben 7 esemplari di Tonno Alletterato, totalizzando 10 strike. “È stato un susseguirsi di allamate e combattimenti,” ha raccontato Paolocarlo. “Abbiamo seguito i gabbiani e le mangianze, controllando correnti e maree. Ogni allamata richiedeva sangue freddo e precisione nei combattimenti.”

La vittoria della coppia non sarebbe stata possibile senza il contributo degli altri membri del Pontile Aurora. Alessandro Rogani e Mirko Moscatelli, a bordo del loro Fisherman, hanno portato a casa 3 Tonni Alletterati, mentre Ferretti Andrea e Fratini Massimiliano hanno catturato 4 esemplari. Con un totale di 14 pezzi, il Pontile Aurora, capitanato dal Presidente Ilari Cristian, ha superato i 70.000 punti, aggiudicandosi la tanto ambita Targa con incastonato un vero e proprio “Sgombro d’Oro” e la bandiera da appendere all’asta fino alla prossima edizione.

Ma le sorprese non sono finite qui. L’equipaggio Donati-Moschetti ha anche conquistato il premio per il pesce più grande, con un Tonno Alletterato del peso di 11,180 kg, e il premio per la miglior pescata, dominando il montepremi della giornata. “La fortuna gioca un ruolo fondamentale nella pesca,” ha concluso Paolocarlo, “ma deve andare di pari passo con l’esperienza e la precisione.”

Complimenti davvero a questa coppia umbra capitanata da Paolocarlo Donati, già noto per le sue vittorie in ambiti motoristici e sportivi, che ha dimostrato di essere un campione anche nelle acque di Civitanova Marche!