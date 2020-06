Coppia di lupi fuori dalle mura di Orvieto. Da alcuni giorni gli esperti della Rupe sono alle prese con due esemplari di lupo, un maschio e una femmina, che hanno trovato rifugio nelle zone non ripulite dalla vegetazione spontanea a ridosso delle mura.

I due lupi trovano cibo grazie agli allevamenti presenti nell’area suburbana. Diverse le segnalazioni da parte di allevatori e residenti. Nei giorni scorsi i lupi hanno anche attaccato un cane da affezione.

Lupi, insolito habitat a ridosso delle mura

Nonostante gli sforzi fatti per allontanare i due lupi in sicurezza, spingendoli verso il bosco, la coppia di predatori sembra aver trovato un habitat soddisfacente a ridosso delle mura. Dove tra l’altro è presente il sentiero pedonale.

I lupi difficilmente attaccano l’uomo se non sono costretti a difendersi. Ma comunque la loro presenza nell’area suburbana può costituire un pericolo per gli animali da affezione e le bestie degli allevamenti della zona. Oltre ad esporre gli stessi lupi a dei rischi legati alla presenza dell’uomo. Ecco perché si sta cercando di risolvere il problema inducendola la coppia di lupi a lasciare il rifugio. Compito che però finora non si è dimostrato agevole.

(foto d’archivio)