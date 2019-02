Copperman, proiezione già sold out | Creata lista d’attesa per i biglietti

share

Sold out al teatro Nuovo “Gian Carlo Menotti” di Spoleto per la proiezione gratuita del film Copperman, in programma per martedì 19 febbraio alle ore 21. Nel giro di poche ore, infatti, è stato raggiunto il tutto esaurito, con il Comune di Spoleto che è stata costretta a chiudere le prenotazioni.

E’ stata però creata – fa sapere l’ente – una lista d’attesa. In caso di rinuncia da parte di chi ha prenotato, l’ufficio turismo, entro martedì 19 febbraio alle ore 11.00, provvederà a ricontattare gli interessati.

Alla proiezione – alla presenza del regista Eros Puglielli, di Argentero e di altri attori – parteciperanno la Presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, il vicepresidente con delega al turismo Fabio Paparelli, il Sindaco di Spoleto Umberto de Augustinis e l’assessore alla cultura Ada Urbani. Alle ore 20.00 è previsto l’incontro con gli attori e la troupe, mentre la proiezione inizierà alle ore 21.00. Il botteghino sarà aperto dalle ore 19.30.

Per informazioni: 0743.218620 (da lunedì al sabato dalle ore 9-13.30 e dalle 14.30-18.15 e domenica dalle ore 9.30-13 e dalle 15-17).

