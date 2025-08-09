Coppa Italia, l'Entella passeggia sui fantasmi della Ternana (4-0) - Tuttoggi.info

L’Entella passeggia sui fantasmi della Ternana, le cui incertezze societarie rappresentano una priorità maggiore della Coppa Italia.

A Chiavari finisce 4-0 una partita tra due società che solo qualche settimana fa si contendevano la testa del campionato e quindi la Serie B.

Ma quella è un’altra storia, che sembra appartenere ad un’altra era. Padroni di casa subito in vantaggio al 15′ con Flavio Russo che svetta di testa sul traversone di Guiu.

Il primo tempo si chiude con l’Entella in vantaggio per una rete.

Entella-Ternana 1-0 fine primo tempo. Padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Russo servito dal traversone di Guiu

Al 12′ Chiappella opera tre cambi e un minuto dopo i suoi raddoppiano con Franzi che riceve la palla in area e non sbaglia.

Prima a mischiare le carte anche Liverani, ma sono i padroni di casa ad andare di nuovo in gol con Fumagalli, che sfrutta l’assist di Mezzoni.

Al 40′ è ancora Mezzoni a propiziare la quarta rete, siglata da Di Mario.

In Coppa Italia va avanti l’Entella, come da pronostico.

Tabellino

Entella – Ternana 4-0

15′ pt Russo (E.), 12′ st Franzoni (E.), 25′ st Fumagalli (E.), 40′ st Di Mario (E.)

ENTELLA: Colombi, Parodi, Tiritiello, Marconi, Boccadamo (12′ st Nichetti), Karic (27’st Dalla Vecchia), Benali (12′ st Fumagalli), Franzoni, Di Mario, Guiu (34′ st Castelli), Russo (12′ st Mezzoni). All. Chiappella.

TERNANA: Vitali, Maestrelli 5.5 (12′ st Bruti), Capuano, Martella (36′ st Turella), Donati, Vallocchia, McJannet, Romeo, Coltorti (34′ st Biondini), Orellana (19′ st Longodoni), Ferrante (12′ st Donnarumma). All, Liverani.

