COOP aderisce alla Marcia della Pace straordinaria PerugiAssisi 2022 - Tuttoggi

Nella situazione drammatica che stiamo vivendo Coop si riconosce nello spirito dell’articolo 11 della Costituzione Italiana che ripudia “la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” e continua a sperare in una cessazione delle ostilità e in una soluzione multilaterale e concordata del conflitto in corso.

Per Coop questa partecipazione è parte integrante di una campagna di sostegno alla popolazione ucraina partita agli inizi di marzo con la mobilitazione #CoopforUcraina a fianco di Unhcr, Medici Senza Frontiere e Comunità di Sant’Egidio; una mobilitazione che ha raccolto in un mese 1,2 milioni di euro (500.000 stanziati dalle cooperative e il resto donati) da destinare alla prima assistenza. È tuttora in corso la fase due della campagna articolata sui singoli territori e sono numerose le iniziative collaterali di solidarietà: raccolte alimentari, donazioni di prodotti di primo soccorso, raccolte di prodotti per l’infanzia, oltre all’esposizione della bandiera della Pace all’ingresso dei principali punti vendita.