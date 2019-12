Convocata a Foligno la I^ Commissione per il 12 dicembre - Tuttoggi

E’ stata convocata la prima commissione consiliare per giovedì 12 dicembre alla sala Pio La Torre, in prima convocazione alle 15 e in seconda convocazione alle 15,30. All’esame della commissione, tra l’altro, variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 relativamente:

a) ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale su Psr 2014-2020 – Pal 2014-2020 “Due valli: un territorio”. azione 19.2.09 “rinnovamento e infrastrutture”. Domanda di sostegno per progetto di miglioramento della ricettività e delle strutture a servizio della funzione turistica ed escursionistica del centro di prima accoglienza in località Rasiglia, volto a sostenere la qualificazione e il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle attività turistiche e ricreative, migliorarne la fruizione e favorirne l’integrazione con i servizi offerti dagli operatori locali;

b) ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale su Psr 2014-2020 – Pal 2014-2020 “Due valli: un territorio”. azione 19.2.08 “servizi turistici e socio-assistenziali e di cura”. Domanda di sostegno per progetto di adeguamento del fabbricato ed acquisto dotazioni ed arredi, riguardante l’immobile di proprietà sito in località Capodacqua e denominato “ex scuola comunale Luciano Fancelli”, volto all’erogazione di servizi di carattere educativo, culturale, ricreativo/ludico, musicale e di inclusione sociale a favore della popolazione locale”;

c) ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale avente per oggetto Psr 2014-2020 – Pal 2014-2020 “Due valli: un territorio”. azione 19.2.1.09 “rinnovamento e infrastrutture”. Domanda di sostegno per progetto altopiani plestini.

All’esame della prima commissione anche l’approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate, il riconoscimento di debiti fuori bilancio per le sentenze del giudice di pace di Foligno, l’adesione e l’approvazione dello statuto dell’associazione Nemetria.