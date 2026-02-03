Convegno nazionale didattica dell'astronomia a Scheggia il primo marzo - Tuttoggi.info

Compie dieci anni il Convegno Nazionale della Didattica dell’Astronomia, appuntamento che nel corso di un decennio si è affermato come uno dei principali momenti di confronto in Italia tra scuola, divulgazione scientifica e associazionismo culturale. Un evento che mette al centro non l’astronomia come disciplina specialistica, ma il suo valore educativo e formativo.

Il Convegno nasce come spazio di dialogo concreto, fondato sulle esperienze maturate sul campo, in cui insegnanti, divulgatori e operatori culturali condividono pratiche, strumenti e percorsi didattici capaci di rendere il cielo un potente strumento educativo. L’osservazione astronomica diventa così occasione per sviluppare competenze scientifiche, pensiero critico, interdisciplinarità e capacità di interpretazione della realtà.

L’iniziativa è rivolta a docenti di tutti gli ordini e gradi scolastici – dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di secondo grado – oltre a divulgatori scientifici, operatori culturali e membri di associazioni astronomiche impegnate in ambito educativo.

La mattina: esperienze e buone pratiche

La sessione mattutina sarà dedicata alla presentazione di progetti e percorsi didattici già realizzati. Al centro degli interventi, attività svolte in ambito curricolare ed extracurricolare, progetti interdisciplinari che utilizzano l’astronomia come filo conduttore e collaborazioni tra scuole, associazioni e realtà territoriali. Un’occasione per offrire una panoramica concreta su metodologie sperimentate, strumenti utilizzati e risultati ottenuti, con l’obiettivo di fornire spunti replicabili nei diversi contesti educativi.

Il pomeriggio: laboratori operativi per fasce d’età

Elemento distintivo del Convegno sono i workshop pomeridiani, pensati per trasformare la riflessione teorica in attività pratiche. I laboratori saranno organizzati per fasce d’età, con proposte specifiche per la scuola dell’infanzia e primaria, la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado. L’obiettivo è fornire ai docenti strumenti immediatamente spendibili, attività operative e idee progettuali da integrare nella didattica quotidiana.

Formazione e rete

Oltre ai contenuti formativi, il Convegno rappresenta un’importante occasione di incontro e networking a livello nazionale, favorendo lo scambio di esperienze tra professionisti della scuola e della divulgazione scientifica e offrendo uno sguardo sulle tendenze, le criticità e le prospettive future della didattica dell’astronomia in Italia.

Informazioni pratiche

Data: 1 marzo 2026

Luogo: Scheggia (PG)

Iscrizioni aperte fino al 20 febbraio 2026

Posti limitati

Programma completo e modalità di partecipazione:

Il X Convegno Nazionale della Didattica dell’Astronomia si conferma così un appuntamento di riferimento per chi opera nella scuola e nella divulgazione scientifica e considera il cielo uno strumento privilegiato per educare, osservare e comprendere il mondo.





Luogo: Teatro Scheggia e Pascelupo (PG), Largo 4 Novembre , SCHEGGIA E PASCELUPO, PERUGIA, UMBRIA