Controllo del vicinato, a Castel Ritaldi si torna all'opera - Tuttoggi

Come si può partecipare se si smorza ogni entusiasmo? La società cambia continuamente e, per questo, cambiano anche i comportamenti delle persone, passando da stimolanti iniziative di compartecipazione a ritiro sociale e paura del prossimo. Il controllo di vicinato limita questi comportamenti e regola la paura, puntando sul “mal comune mezzo gaudio” e sul mutuo soccorso.

Rifacendoci alle parole del nostro presidente (associazione INWA) Francesco Caccetta, lette sul suo ultimo articolo (www.convincere.eu) , possiamo dire che in questo momento storico dovremmo smetterla di guardare con timore ai numeri delle statistiche dei reati, tornando, invece, al concetto di resilienza e comunità. Siamo sempre stati convinti che il supporto delle Istituzioni sia importante per la completa realizzazione del progetto, ma non indispensabile (se non veramente creduto e partecipato). Il controllo di vicinato o meglio la “comunità di vicinato” può ritrovare il giusto input per ricominciare a pensare a una comunità coesa e impenetrabile adottando gli sperimentati metodi di self protection che sono stati insegnati dalle associazioni.

La coesione sociale, l’eliminazione delle proprie vulnerabilità ambientali e comportamentali e il corretto supporto alle forze dell’ordine con segnalazioni qualificate, fa dei cittadini uno scudo contro i delinquenti incursori dei nostri territori. Tutto questo, con il chiaro e inderogabile concetto che la persecuzione dei malviventi rimanga di esclusiva competenza delle forze dell’ordine e di nessun altro. Adesso ci aspettiamo un ritorno al futuro del progetto con la partecipazione massiccia degli abitanti di Castel Ritaldi”.